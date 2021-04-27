أمزازي: “لايمكنني السكوت على تسمية أطر الأكاديميات ب”المتعاقدين”

هبة بريس - الرباط

رفض وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد أمزازي، وصف “أطر الأكاديميات” ب”الأساتذة المتعاقدين”.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، قال الوزير “لا خفي عليكم أنه كلما أثير ملف الأساتذة أطر الاكاديميات، أجد نفسي كل مرة مضطرا لأوضح مسألة أساسية لا يمكنني السكوت عنها وأعني بها التمسيات التي صارت تتناسل وتتكاثر”.

فأحيانا، يضيف أمزازي، يتم وصفهم بالمتعاقدين ثم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهو أمر مؤسف للغاية ويعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة الملف والمسارات التي قطعها منذ أبرز على الساعة التعلميمية منذ سنة 2016، أو من أجل الاثارة وتغليط الرأي العام الوطني.

وأضاف الوزير قائلا :”أؤكد لكم مرة أخرى أنه ليس لدينا داخل المنظومة التعلميية ما يتم تسميهم بالأساتذة المتعاقدين”، واصفا اياهم بالاساتذة أطر الأكاديميات.

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