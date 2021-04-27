الصورة للمجوهرات المحجوزة

أمن طنجة يوقف سارقي محل المجوهرات والحلي

2021-04-27 / 12:30 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الاثنين 26 أبريل الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 29 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات.

وحسب بلاغ للمديرية توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فقد كانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية قد باشرت، صباح يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بحي المصلى بطنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على قطع مهمة من الحلي والمجوهرات.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفهما، وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات بعد إجراء عملية تفتيش بمنزل شقيقة أحدهما بحي العوامة بنفس المدينة.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الاجرامية.

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