الصورة من فيديو الواقعة

تارودانت .. سائق سيارة للنقل المدرسي يترك تلميذات في الخلاء “فيديو”

2021-04-27 / 12:20 مساءً
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ع. اللطيف بركة - هبة بريس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري مقطع فيديو يوثق لحظة إرغام تلميذات ينحدرن من جماعة زاوية سيدي الطاهر ضواحي تارودانت على النزول من إحدى سيارات النقل المدرسي بسبب عدم أدائهن الواجب الشهري متهمين رئيس جمعية النقل المدرسي بتعريض سلامة التلميذات للخطر، مطالبين بتدخل السلطات الإقليمية لفتح تحقيق في الموضوع.

وكشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن الواقعة كانت بسبب صراع بين جمعية محلية مكلفة بالنقل المدرسي بالمنطقة ورئيس الجماعة الترابية لسيدي الطاهر الذي وضع اتفاقية شراكة مع الجمعية والتزم بالمساهمة بمبلغ 10 مليون سنتيم في السنة، قبل أن يتراجع عن التزامه، مما اضطر الجمعية إلى زيادة 30 درهم في واجبات النقل المدرسي خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية، وقد انضبط تلاميذ لقرار الجمعية، فيما رفض أخرون تلك الزيادات، ولعل العبارة التي في الشريط ” أش قال ليكم الشيفور ..سيرو عند الرايس” وهو ما يسير في اتجاه وجود صراع بين الطرفين ” الجمعية ورئاسة الجماعة ” .

لكن مصادر محلية، كشفت للجريدة أن ترك تلاميذ في الخلاء ليس له مبررات، ووجب على السلطات فتح تحقيق في النازلة.

https://youtube.com/shorts/GTITkTk4Y5g?feature=share

 

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