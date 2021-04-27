الملاكم راشد صويصات

وفاة ملاكم أردني بعد تعرضه لضربة قاضية في مقابلة سابقة ببطولة العالم

2021-04-27 / 11:56 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

توفي لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابة تعرض لها في بطولة العالم للشباب في بولندا.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان: “تعرب اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين متأثرا بإصابة تعرض لها أثناء نزاله مساء يوم الجمعة 16 أبريل الماضي في بطولة العالم للشباب والشابات والتي أقيمت في مدينة كالسي البولندية”.

وأضافت: “ونعت اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري السوبر: تشيفيرين يفرض عقوبات بحق “جميع الأندية المنشقة”

الدوري السوبر: تشيفيرين يفرض عقوبات بحق “جميع الأندية المنشقة”

2021-04-25 / 6:26 مساءً
Photo of بالفيديو ..حكيمي يصنع فوز الإنتر أمام هيلاس فيرونا في الدوي الإيطالي

بالفيديو ..حكيمي يصنع فوز الإنتر أمام هيلاس فيرونا في…

2021-04-25 / 3:46 مساءً
Photo of الرجاء الرياضي يواجه أولمبيك آسفي بـ 4 غيابات وازنة

الرجاء الرياضي يواجه أولمبيك آسفي بـ 4 غيابات وازنة

2021-04-25 / 2:54 مساءً
Photo of بيريز يعد بعودة دوري السوبر: لا يمكن للأندية الانسحاب

بيريز يعد بعودة دوري السوبر: لا يمكن للأندية الانسحاب

2021-04-24 / 2:53 مساءً
Photo of “اليويفا” يهدد برشلونة وريال مدريد: لن تلعبوا في دوري أبطال أوروبا

“اليويفا” يهدد برشلونة وريال مدريد: لن تلعبوا في دوري…

2021-04-24 / 10:31 صباحًا
Photo of رئيس الكاف : سيتم التركيز على أكاديميات الشباب للفتيات والفتيان

رئيس الكاف : سيتم التركيز على أكاديميات الشباب للفتيات…

2021-04-23 / 8:31 مساءً
Photo of بعد مقال هبة بريس.. لقجع يتدخل لإجراء مقابلة حسنية أكادير ليلا

بعد مقال هبة بريس.. لقجع يتدخل لإجراء مقابلة حسنية…

2021-04-23 / 7:57 مساءً
Photo of رئيس “الكاف”يحل بالمغرب ويلتقي بفوزي لقجع

رئيس “الكاف”يحل بالمغرب ويلتقي بفوزي لقجع

2021-04-23 / 6:48 مساءً
Photo of برشلونة يستهدف التوقيع مع الموهبة المغربية قيس رويز

برشلونة يستهدف التوقيع مع الموهبة المغربية قيس رويز

2021-04-23 / 5:10 مساءً
Photo of الإتحاد العربي يكشف الموعد النهائي لدوري أبطال العرب

الإتحاد العربي يكشف الموعد النهائي لدوري أبطال العرب

2021-04-23 / 1:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق