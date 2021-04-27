مكناس.. توقيف شخصين تبادلا العنف بالسلاح الأبيض في الشارع العام

هبة بريس

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، يوم الأحد 25 أبريل الجاري، شخصين يبلغان من العمر 18 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الفوضى بالشارع العام.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية إقدامهما، رفقة مجموعة من الأشخاص الآخرين، على تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي المنصور بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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