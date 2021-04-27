وقفة مطالبة باعتقال ابراهيم غالي

إسبانيا.. ائتلاف جمعوي يطالب بإلقاء القبض على إبراهيم غالي

2021-04-27 / 10:43 صباحًا
0
هبة بريس

دعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، الاثنين، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، الذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة، ومحاكمته على الجرائم التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان والمغاربة.

وعبر المشاركون في تظاهرة نظمت، أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، والتي شارك فيها مجموعة من الإسبان، ونظمت في إطار الامتثال التام والصارم لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا استضافة في ظل شروط غير قانونية، المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه والمطلوب للعدالة الأوروبية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة وإسبان.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات عكست بحق هذا القلق، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي في العام 2016.

كما أجمع ممثلو الجمعيات وائتلاف النسيج الجمعوي بجهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب وإسبانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نظام التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة

نظام التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة

2021-04-27 / 7:30 صباحًا
Photo of شارية : تواطؤ واضح لجهات سياسية منافسة تريد إفشال تجربة رائدة

شارية : تواطؤ واضح لجهات سياسية منافسة تريد إفشال…

2021-04-26 / 11:03 مساءً
Photo of الحركة الشعبية:استقبال اسبانيا لزعيم “البوليساريو” بهوية مزورة استفزاز غير مقبول

الحركة الشعبية:استقبال اسبانيا لزعيم “البوليساريو” بهوية مزورة استفزاز غير…

2021-04-26 / 9:49 مساءً
Photo of بن عبد الله :” بقينا رافعين راسنا ونتعامل مع طرفين أساسين في المعارضة“

بن عبد الله :” بقينا رافعين راسنا ونتعامل مع…

2021-04-26 / 9:37 مساءً
Photo of صحيفة أمريكية: التقارب بين “حزب الله” و”البوليساريو” مؤشر على تغلغل إيران بافريقيا

صحيفة أمريكية: التقارب بين “حزب الله” و”البوليساريو” مؤشر على…

2021-04-26 / 5:44 مساءً
Photo of “الأحرار” مدافعا عن جمعية “جود” : الخطر الحقيقي هو “الدعم الخارجي”

“الأحرار” مدافعا عن جمعية “جود” : الخطر الحقيقي هو…

2021-04-26 / 3:39 مساءً
Photo of العثماني يهاجم لشكر: “سير جاوب غير الاستفسارات من مناضلي حزبك”

العثماني يهاجم لشكر: “سير جاوب غير الاستفسارات من مناضلي…

2021-04-26 / 2:57 مساءً
Photo of رباح: المغرب ملتزم برفع التحديات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية

رباح: المغرب ملتزم برفع التحديات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية

2021-04-26 / 1:52 مساءً
Photo of الحركة الشعبية تدعو إلى إبعاد ملف التعليم عن الحسابات الإنتخابوية

الحركة الشعبية تدعو إلى إبعاد ملف التعليم عن الحسابات…

2021-04-26 / 9:51 صباحًا
Photo of المغرب وأنغولا عازمان على تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين

المغرب وأنغولا عازمان على تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين…

2021-04-26 / 8:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق