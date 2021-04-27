ظهرا في فيديو يقدمان على السرقة بالخطف.. توقيف شابين بالبيضاء

هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح الأحد 25 أبريل الجاري، شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على خلفية إقدامهما على ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة باستعمال الخطف بالشارع العام بحي عين السبع بالدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق إحداها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة.

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