أخ الشاب الذي قضى غرقا بالفنيدق :” شقيقي ضحية لقمة العيش
لقي شخص بالغ من العمر حوالي 38 سنة حتفه غرقا أمس الأحد في عملية نزوج جماعي لشباب المنطقة نحو سبتة ، بينما نجح قرابة 70 شخصا آخرين في الوصول إلى الثغر المحتل، وفق ما تداولته منابر إعلامية إسبانية.
شقيق الضحية وفي تصريح لموقع “هبة بريس” قال أن شقيقه فقد عمله بسبب تداعيات جائحة كورونا واغلاق معبر باب سبتة، مادفعه الى سلك طريق المغامرة رفقة عدد من الشباب الذين اختاروا “الموت” سبيلا لمعانقة واقع قد يكون أفضل.
وأضاف المتحدث الذي بدى عليه تأثر كبير ، أن شقيقه ترك طفلة تبلغ من العمر سنتين وأسرة كان هو معليها الوحيد، ماجعل الصدمة أقوى على اسرته الصغيرة والكبيرة.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن مدينة الفنيدق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تنظيم محاولة جماعية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ المدينة.
3 تعليقات
لا حول و لا قوة إلا بالله.
اللهم ارحمه…لكن لايمكن للانسان ان ينتحر ويرمي نفسه الى التهلكة ويقول انا ضحية لقمة العيش…!!!هذا غير مقبول..!!الأزمة حاليا في كل العالم..اما اذا كنت تتحدث عن فتح المعابر الفوضوية لتدمير الإقتصاد الوطني فهذا أيضا غبر مقبول..@
كلنا ضحايا لقمة العيش هل من المعقول ان يهاجر انسان إلى سبتة هل سبتة أصبحت المانيا بقدرة قادر ونحن لا نعرف.ان سبتة ومليلية تعيشان أحلك ايامهما وإسبانيا خاصة وأوروبا عامة كلنا نعاني ولكن لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة هؤلاء الناس استانسو المال السهل وحان الوقت لكي يعيشوا كباقي المغاربة.لقد ظلوا يتشبهون بالاسبان لسنوات عديدة ولكن الاسبان يكرهونهم وكل هذا لكي تعود الفوضى التي انسوها من التهريب.وهذا لن يحدث بإذن الله الدولة تبحث عن حلول وسوف تجدها وهذا يتطلب وقتا طويلا.