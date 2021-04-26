الصورة تعبيرية

أكادير : الأمن يبحث عن أم تخلصت من رضيعها في حاوية للقمامة

2021-04-26 / 11:17 مساءً
0

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كثفت المصالح الأمنية بأكادير، تحرياتها للوصول الى أم تخلصت من جثة رضيعها في الاسبوع الثاني من رمضان الجاري وسط حاوية للقمامة قرب حديقة الأطفال بشارع عبد الله كنون بحي السلام وسط مدينة أكادير.

وذكرت مصادر مطلعة ، أن عمال النظافة، أثار انتباههم وجود كيس غير عادي ملقى أعلى حاوية الأزبال، ليقودهم فضولهم لفتحه لمعرفة ما بداخله، قبل أن يتفاجأوا بوجود جثة رضيع حديث الولادة ملفوفة وسط غطاء بعدما تم التخلص منه، ليقرروا إشعار السلطات الأمنية بالواقعة.

ويعد حي السلام بأكادير، من أكثر الاحياء الذي عرف حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، وذلك بالتخلص من الرضع بطرق بشعة، منهم من وجد على قيد الحياة واخرون لقو حتفهم اما على الرصيف او بداخل القمامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سيدة فاسية تقتني علبة قمامة ب 1800 درهم في عملية نصب

سيدة فاسية تقتني علبة قمامة ب 1800 درهم في…

2021-04-27 / 12:01 صباحًا
Photo of ردا على دعوة التظاهر من طرف “البيجيدي”.. سلطات الرباط تمنع التجمهر

ردا على دعوة التظاهر من طرف “البيجيدي”.. سلطات الرباط…

2021-04-26 / 11:56 مساءً
Photo of أخ الشاب الذي قضى غرقا بالفنيدق :” شقيقي ضحية لقمة العيش

أخ الشاب الذي قضى غرقا بالفنيدق :” شقيقي ضحية…

2021-04-26 / 11:52 مساءً
Photo of سطات: إتلاف 162 كلغ من الحلويات والشكولاتة الفاسدة

سطات: إتلاف 162 كلغ من الحلويات والشكولاتة الفاسدة

2021-04-26 / 10:27 مساءً
Photo of بالأرقام.. تطورات جديدة في واقعة “الهروب الجماعي” من الفنيدق لجيب سبتة السليبة

بالأرقام.. تطورات جديدة في واقعة “الهروب الجماعي” من الفنيدق…

2021-04-26 / 8:50 مساءً
Photo of حقوقيون يحملون حكومة العثماني مسؤولية غرق شابين بالفنيدق

حقوقيون يحملون حكومة العثماني مسؤولية غرق شابين بالفنيدق

2021-04-26 / 5:13 مساءً
Photo of العثماني يُسلم أولى شهادات الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفئة العدول

العثماني يُسلم أولى شهادات الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفئة…

2021-04-26 / 5:04 مساءً
Photo of رحلة لجهنم.. حلم وصول “الحراكة” لتيسالونيك اليونانية يقترب (الحلقة13)

رحلة لجهنم.. حلم وصول “الحراكة” لتيسالونيك اليونانية يقترب (الحلقة13)

2021-04-26 / 4:58 مساءً
Photo of تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-26 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 146 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 146 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-26 / 4:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق