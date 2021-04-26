أكادير : الأمن يبحث عن أم تخلصت من رضيعها في حاوية للقمامة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كثفت المصالح الأمنية بأكادير، تحرياتها للوصول الى أم تخلصت من جثة رضيعها في الاسبوع الثاني من رمضان الجاري وسط حاوية للقمامة قرب حديقة الأطفال بشارع عبد الله كنون بحي السلام وسط مدينة أكادير.

وذكرت مصادر مطلعة ، أن عمال النظافة، أثار انتباههم وجود كيس غير عادي ملقى أعلى حاوية الأزبال، ليقودهم فضولهم لفتحه لمعرفة ما بداخله، قبل أن يتفاجأوا بوجود جثة رضيع حديث الولادة ملفوفة وسط غطاء بعدما تم التخلص منه، ليقرروا إشعار السلطات الأمنية بالواقعة.

ويعد حي السلام بأكادير، من أكثر الاحياء الذي عرف حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية، وذلك بالتخلص من الرضع بطرق بشعة، منهم من وجد على قيد الحياة واخرون لقو حتفهم اما على الرصيف او بداخل القمامة.

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