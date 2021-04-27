سعد الدين العثماني

نظام التأمين الإجباري عن المرض على طاولة مجلس الحكومة

2021-04-27 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

ينعقد يوم الخميس المقبل (29 أبريل 2021)، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.

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