شارية : تواطؤ واضح لجهات سياسية منافسة تريد إفشال تجربة رائدة

هبة بريس- الرباط

قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن هناك جهات سياسية منافسة تحاول إفشال الدينامية الجديدة، التي عرفها “الأسد” عقب مؤتمره الاستثنائي بالخميسات.

وأوضح حزب “الاسد” في بيان له، أنه: “فوجئ الجميع بادعاء مجموعة من المطرودين والغرباء عن الحزب تنظيمهم لنشاط سياسي سري دون موجب قانوني و بتاريخ وعنوان مجهولين، في تجاهل تام للقانون المنظم للأحزاب السياسية وكذا القانون الأساسي للحزب”.

وأضاف حزب الأسد أن هذا “التواطؤ الواضح مع جهات سياسية منافسة لا غرض لها سوى إفشال هذه التجربة الرائدة، و عرقلة الدينامية التي أصبحت تزعج الخصوم، وتعطي الدليل أن النضال السياسي لا يحتاج إلى الأموال والأعطيات بقدر ما يحتاج إلى المصداقية والنزاهة والتضحية”.

ونوه الحزب بقرار السلطات المحلية بمنع اجتماع أشخاص غرباء باسم الحزب المغربي الحر، كما أكد تمسك الحزب المغربي الحر بكافة منسقيه الإقليميين خصوصا في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

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