علاقة رضائية.. محكمة تبرئ مغربي من تهمة اغتصاب باسبانيا

2021-04-26 / 10:47 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قررت محكمة مقاطعة “ألباسيتي” تبرئة مهاحر مغربي من تهمة اغتصاب اسبانية، بعدما كان يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 18 عامًا بتهمة اغتصاب الضحية في مناسبتين.

وبحسب تقارير إعلامية اسبانية، فقد اعتبرت المحكمة أن العلاقة الجنسية التي جمعت الطرفين كانت رضائية ولم يتم إثبات ترهيبها وإجبارها على ممارسة الجنس ضد إرادتها، رغم ماجاء على لسان (الضحية) من ان المتهم عمل على استمالتها لممارسة الجنس خلال وجودهما داخل حانة، وبعد رفضها، تبعها الى الشارع وهددها بالاعتداء عليها واستدرجها لممنطقة معزولة وبعيدة ومارس عليها الجنس مرتين بطريقة وحشية وبدون حماية

وكان مكتب المدعي العام، طلب إدانة المتهم ومنعه من الاقتراب من الضحية ومنزلها أو مكان عملها أو أي مكان آخر تكون فيه على مسافة تقل عن 500 متر.

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