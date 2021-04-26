الحركة الشعبية:استقبال اسبانيا لزعيم “البوليساريو” بهوية مزورة استفزاز غير مقبول

هبة بريس- الرباط

وصف حزب الحركة الشعبية،استضافة إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي بهوية مزورة وتواطؤ من طرف النظام الجزائري، استفزازا غير مقبول من طرف مدريد.

وجاء في بلاغ للحزب توصلت “هبة بريس” بنسخة منه ، أن استقبال اسبانيا لزعيم الجبهة الانفصالية بهوية جزائرية مزورة يعد “مسا خطيرا بقيم حسن الجوار، وضربا لعلاقات الصداقة والتعاون بعمقها التاريخي والاستراتيجي التي ظلت تربط المملكة المغربية بجارتها إسبانيا” ، معبرا عن استغرابه الشديد لـ”هذا التصرف الاستفزازي وغير المقبول من لدن السلطات الإسبانية”،

وأضاف البلاغ إن “الصمت المثير لإسبانيا وموافقتها على استقبال هذا الشخص المطلوب أمام العدالة الإسبانية بتهم خطيرة تتعلق بارتكابه جرائم حرب واغتصاب واختطاف وإخفاء، ماهو إلا انتهاك خطير لمصداقية القضاء الإسباني، واستهتار بالحقوق المشروعة للعديد من الضحايا والجمعيات المساندة لها المطالبة باعتقال ومتابعة هذا الشخص الذي هو موضوع متابعات جنائية وقضائية”.

ووصفت الحركة الشعبية استقبال إسبانيا بزعيم الجبهة الانفصالية بـ”التواطؤ المفضوح”، داعية كافة المؤسسات والقوى الحية بإسبانيا إلى التحرك قصد إنفاذ القانون وجماية قيم النزاهة والاستقلالية المميزة للقضاء الإسباني والانتصار للقوانين والمواثيق الدولية، وللشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية”.

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