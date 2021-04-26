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بن عبد الله :” بقينا رافعين راسنا ونتعامل مع طرفين أساسين في المعارضة“

2021-04-26 / 9:37 مساءً
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هبة بريس – الرباط

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، أن حزبه على الأقل ”بقا رافع راسوا بالرغم من الضربات التي تلاقاها“، وذلك خلال تبريره لمجموعة من الشعارات التي يرفعها الحزب ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف نبيل بن عبد الله، خلال حديثه بالندوة الصحفية التي تجري أطوارها الآن بمدينة سلا، والتي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، وتنقل مباشرة عبر الصفحة الرسمية ”هبة بريس“ على الفايسبوك، في إطار برنامج خاص مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، (أضاف) أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل يرفع شعارات تخص هموم المواطن المغربي وقضاياه الاجتماعية.

واسترسل نبيل بن عبد الله، بأن حزب التقدم والاشتراكية يتعامل مع طرفين أساسين في المعارضة وهما حزب الاستقلال نظراً للشراكة التي تجمع الحزبين، إضافة لحزب الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام الجديد عبد اللطيف وهبي، على اعتبار خطابه الجديد والذي يتضمن جزء من خطابات حزب ”الكتاب“ وبالتالي لا يمكن سوى مباركتها، على حد تعبيره.

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تعليق واحد

  1. بالامس القريب كنت تطبل وتهلل للحكومة
    لما دهب ولي نعمتك بن زيدان تركك يتيما في الساحة السياسية
    والا انحزت لحزبين تتوسم فيهم بعض المقاعد الوزارية
    الله يلعن ليؤميحشم

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