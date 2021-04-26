بالأرقام.. تطورات جديدة في واقعة “الهروب الجماعي” من الفنيدق لجيب سبتة السليبة

هبة بريس- الرباط

كشفت تقارير إعلامية اسبانية أنه منذ أمس الأحد 25 أبريل ، رصدت السلطات الاسبانية وصول نحو 80 مهاجرا إلى جيب سبتة، قادمين سباحة من مدينة الفنيدق المتاخمة للثغر المحتل.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد انطلق المهاجرون من مدينة الفنيدق المغربية، مجهزين ببدلات سباحة وزعانف، حيث إن عدد الواصلين إلى سبته انطلاقا من الفنيدق خلال الساعات الـ48 الأخيرة بلغ نحو 100 مهاجر، ثلاثة منهم على الأقل قضوا أثناء محاولة الوصول.

ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين ممن اختاروا طريق الهجرة غير الشرعية سباحة من شاطئ الفنيدق إلى سبتة المحتلة بعدما لقي شاب أمس الأحد مصرعه في هذه الواقعة، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات المغربية تحقيقا من أجل معرفة ملابسات هذه القضية طمعا في الوصول إلى “الرأس المدبّر” لهذه العملية أو “المحرّض” لخوض رحلة نحو المجهول.

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