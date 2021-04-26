بالأرقام.. تطورات جديدة في واقعة “الهروب الجماعي” من الفنيدق لجيب سبتة السليبة

2021-04-26 / 8:50 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

كشفت تقارير إعلامية اسبانية أنه منذ أمس الأحد 25 أبريل ، رصدت السلطات الاسبانية وصول نحو 80 مهاجرا إلى جيب سبتة، قادمين سباحة من مدينة الفنيدق المتاخمة للثغر المحتل.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد انطلق المهاجرون من مدينة الفنيدق المغربية، مجهزين ببدلات سباحة وزعانف، حيث إن عدد الواصلين إلى سبته انطلاقا من الفنيدق خلال الساعات الـ48 الأخيرة بلغ نحو 100 مهاجر، ثلاثة منهم على الأقل قضوا أثناء محاولة الوصول.

ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين ممن اختاروا طريق الهجرة غير الشرعية سباحة من شاطئ الفنيدق إلى سبتة المحتلة بعدما لقي شاب أمس الأحد مصرعه في هذه الواقعة، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات المغربية تحقيقا من أجل معرفة ملابسات هذه القضية طمعا في الوصول إلى “الرأس المدبّر” لهذه العملية أو “المحرّض” لخوض رحلة نحو المجهول.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حقوقيون يحملون حكومة العثماني مسؤولية غرق شابين بالفنيدق

حقوقيون يحملون حكومة العثماني مسؤولية غرق شابين بالفنيدق

2021-04-26 / 5:13 مساءً
Photo of العثماني يُسلم أولى شهادات الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفئة العدول

العثماني يُسلم أولى شهادات الاستفادة من الحماية الاجتماعية لفئة…

2021-04-26 / 5:04 مساءً
Photo of رحلة لجهنم.. حلم وصول “الحراكة” لتيسالونيك اليونانية يقترب (الحلقة13)

رحلة لجهنم.. حلم وصول “الحراكة” لتيسالونيك اليونانية يقترب (الحلقة13)

2021-04-26 / 4:58 مساءً
Photo of تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-26 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 146 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 146 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-26 / 4:50 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-26 / 4:42 مساءً
Photo of أمن الفنيدق يفتح بحثا للكشف عن ظروف تنظيم محاولة للهجرة السرية

أمن الفنيدق يفتح بحثا للكشف عن ظروف تنظيم محاولة…

2021-04-26 / 4:25 مساءً
Photo of معلومة(13).. لماذا سميت مدينة “الكارة” مهد قبائل المذاكرة بهذا الإسم؟

معلومة(13).. لماذا سميت مدينة “الكارة” مهد قبائل المذاكرة بهذا…

2021-04-26 / 4:16 مساءً
Photo of دراسة: الشباب المغاربة يعتبرون اللغة الإنجليزية بالغة الأهمية لمستقبلهم

دراسة: الشباب المغاربة يعتبرون اللغة الإنجليزية بالغة الأهمية لمستقبلهم

2021-04-26 / 3:18 مساءً
Photo of ايت الطالب: لم نصل بعد للمناعة الجماعية للتخفيف من إجراءات كورونا

ايت الطالب: لم نصل بعد للمناعة الجماعية للتخفيف من…

2021-04-26 / 2:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق