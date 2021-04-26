حرق جثت ضحايا كورونا

الصحة العالمية: الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”

2021-04-26 / 6:26 مساءً
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هبة بريس- وكالات

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية الاثنين أن الوضع في الهند “أكثر من مؤلم”، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي إن “منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا آلافا من قوارير الاكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية”.

وسارعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تزويد الهند بأجهزة تنفس ومعدات تطعيم، اليوم، في وقت يواجه فيه هذا البلد الآسيوي موجة كارثية غير مسبوقة من مرض كوفيد-19.

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