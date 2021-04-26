إحباط محاولة تسلل 60 مهاجرا غير نظامي الى مليلية السليبة

2021-04-26 / 6:04 مساءً
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هبة بريس- متابعة

تدخلت السلطات الأمنية المغربية أمس الاحد على مستوى المعبر الحدودي الرابط بين مدينتي الناضور ومليلية المحتلة، ما مكن من إحباط محاولة عدد من المهاجرين غير النظاميين اقتحام السياج الفاصل بين الثغر المحتل والمغرب.

وتمكنت القوات الأمنية المغربية من التصدي لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين البالغ عددهم 60 مهاجرا معظمهم ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء ، قبل وصولهم إلى السياج الحدودي وذاك بهدف تفادي تكرار سيناريو مماثل كان المعبر الحدودي مسرحا له، متم مارس الماضي.

كما استنفرت المحاولة عناصر الحرس المدني الاسباني الذي تلقى إشارة بوجود مهاجرين غير نظاميين بالقرب من السياج (الحدودي) مادفعها الى التدخل والتواجد قرب السياج تجنبا لتدفق هؤلاء المهاجرين.

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