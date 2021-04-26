صحيفة أمريكية: التقارب بين “حزب الله” و”البوليساريو” مؤشر على تغلغل إيران بافريقيا

هبة بريس- الرباط

نشرت صحيفة “ناشيونال انترست” تقريرا لكاتبه ايلان برمان، بعنوان “احذروا توسعات إيران في أفريقيا”، قال فيه كاتبه إنه بينما تركز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الدبلوماسية النووية المتجددة مع إيران، فإنها تخاطر بفقدان الإشارات الواضحة على أن النظام الإيراني يكثف نشاطه في مسرح إستراتيجي مهم هو شمال أفريقيا.

وأشار ايلان بيرمان إلى أن “النظام الإيراني”، كما قيل له، يبني وجودا إقليميا مستداما بإنشاء مراكز ثقافية واتصالات غير رسمية في جميع أنحاء القارة، مستفيدا من الشتات اللبناني المهم والمتعاطف الموجود في مختلف الدول الأفريقية، حيث أن إيران تعمل مع مجموعات إقليمية “متطرفة” عن طريق مليشيا حزب الله اللبناني، قامت طهران بدعم جبهة البوليساريو منذ عام 2017 على الأقل.

وقال خبراء أمنيون إن وفود البوليساريو سافرت أيضا إلى لبنان للتدريب، وبالمثل هناك لإيران الآن وجود كبير في موريتانيا المجاورة وتونس المجاورة، ويعتقد أنها تنشط في كلا البلدين في القيام بعمليات التجنيد.

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