جنيف.. تنظيم وقفة أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتنديد بالقمع والتعذيب في الجزائر
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الجزائر.. توقيف محامي عن العمل لدعمه حراك الشارع

2021-04-26 / 5:26 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفاد الناشط الحقوقي والمحامي محمد الأمين بن دحمان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي، بأنه تم “توقيفه عن مزاولة نشاطه المهني لأسباب مجهولة”.

وقال، في فيديو نشره عبر صفحته في فيسبوك، إنه “تلقى أمس قرارا من طرف نقابة المحامين بمجلس قضاء تلمسان، غرب الجزائر، أخطر فيه بأنه صار موقوفا عن ممارسة مهنة المحاماة”.

وأبدى المحامي استغرابه من الإجراء على اعتبار أنه “لم يتضمن أي مسببات تفسره”، كما تساءل عن “خلفيات إبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان بالقرار قبل أن يتم تبليغه به”.

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