إيطاليا تقرر إعادة فتح المتاجر و المطاعم وتخفيف تدابير كورونا

2021-04-26 / 5:20 مساءً
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هبة بريس- وكالات

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

شرعت جمهورية إيطاليا اليوم الإثنين في تخفيف القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أعادت فتح المطاعم والمواقع السياحية، وأصبحت أغلب المناطق الإيطالية اليوم مصنفة “صفراء”، أي أنها معرضة لخطر معتدل ما عدا بعض المناطق المصنفة “برتقالية” حيث يعتبر مستوى الخطر فيها متوسط .

في حين اختفى التصنيف الأحمر للمناطق والذي يرمز إلى أعلى مستوى من المخاطر. وبإمكان الإيطاليين بموجب تخفيف القيود، ارتياد المتاحف والمطاعم بأعداد محدودة مع احترام صارم لقواعد التباعد الإجتماعي وهذا الانخفاض في مستوى المخاطر الذي تم تحديده على أساس معايير مثل معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة أو معدل انتشار الفيروس، يسمح على وجه الخصوص بإعادة فتح الحانات والمطاعم التي لم يكن يسمح لها حتى الآن سوى ببيع الوجبات الجاهزة أو عن طريق خدمة التوصيل.

فقد صار بوسعها الترحيب بعدد محدود من العملاء على طاولاتها حتى السادسة مساء، ومع احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

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