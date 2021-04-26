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أمن الفنيدق يفتح بحثا للكشف عن ظروف تنظيم محاولة للهجرة السرية

2021-04-26 / 4:25 مساءً
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هبة بريس

فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة الفنيدق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأحد 25 أبريل الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تنظيم محاولة جماعية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من أحد شواطئ المدينة.

وقد مكنت التدخلات الميدانية التي باشرتها عناصر القوة العمومية المكلفة بحراسة الشواطىء، وكذا عمليات التمشيط بالغابات المجاورة، من توقيف أربعة عشر مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم خمسة قاصرين، وذلك عندما كانوا يحاولون مغادرة سواحل الفنيدق سباحة في اتجاه مدينة سبتة.

وقد تم ضبط عدد من المرشحين يرتدون أو يحملون معهم معدات وبذلات خاصة بالسباحة، وذلك لتسهيل عملية الهجرة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في تنظيم هذه العملية وتوقيفهم.

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تعليق واحد

  1. هذا شي لي قدركم عليه الله
    ماشي تشوفوا الأسباب لي خلات هذا الشباب يغامرو بأرواحهم الشعب المغربي كامل مكرهش يهاجر من هذا البلد

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