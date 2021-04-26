بهدف الارتقاء بالرياضة المدرسية.. أمزازي يوقع عددا من الاتفاقيات

2021-04-26 / 4:08 مساءً
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هبة بريس

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، اليوم، على مراسم حفل توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من زينب الغريب، ممثلة الأولمبياد الخاص المغربي و بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة وزينب بناني، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية و الهيب هوب والأساليب المماثلة، وادريس الهيلالي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، وجواد عواطف، رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية و مولاي المامون العلوي بلعباس، رئيس الجامعة الملكية المغربية للكانوي كياك، وخالد غلالي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للهوكي.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فيأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار انفتاح الوزارة على مختلف الفاعلين والمتدخلين وتوسيع مجال شراكاتها وتمتين أواصر التعاون المشترك من خلال تسطير برامج استراتيجية ذات أهداف استشرافية من أجل الارتقاء بالرياضة المدرسية والوطنية.

وتسعى الوزارة من خلالها إلى الانفتاح على مجموعة من الرياضات التي أصبحت تحظى باهتمام المتعلمات والمتعلمين سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها، نظرا لدور المدرسة في تتبع الممارسات الاجتماعية المرجعية وتكييفها وتأطير ممارستها تربويا من أجل تدريسها وفق الغايات المجتمعية والمؤسساتية.

ومن شأن توقيع أن هذه الاتفاقيات أن يساهم في تثمين التعاون للارتقاء بممارسة الرياضات المعنية بهذه الشراكات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا، واكتشاف المتعلمات والمتعلمين الموهوبين، وذلك عبر تنظيم منافسات رياضية وفق برنامج محدد.

كما سيمكن من ارساء مسارات ومسالك دراسة ورياضة بالمؤسسات التعليمية أو بمراكز التكوين الرياضية، فضلا عن تأهيل العنصر البشري من خلال تنظيم تكوينات مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحكيم والتدريب والتدبير وفي مجالات أخرى .

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