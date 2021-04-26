فرنسا تعيد فتح المدارس و دور الحضانة

هبة بريس - وكالات

أعادت فرنسا اليوم الاثنين فتح أبواب المدارس ودور الحضانة، في المرحلة الأولى من إعادة الفتح بعد إغلاق لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا، رغم استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالبلاد.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العودة إلى المدرسة ستساعد في مكافحة عدم المساواة الاجتماعية، مما يسمح للآباء الذين يكافحون لدفع تكاليف رعاية الأطفال بالعودة إلى العمل، لكن النقابات العمالية حذرت من أن الإصابات الجديدة ستؤدي إلى إغلاق جديد أقسى بالفصول الدراسية.

وارتدى التلاميذ أقنعة الوجه وفركوا أيديهم بالهلام المطهر أثناء دخولهم إلى المدرسة، حيث نشرت على الجدران ملصقات تذكر الأطفال بالبقاء على مسافة متر واحد.

ومن المقرر أن يعود تلاميذ المدارس المتوسطة والثانوية إلى الفصول الدراسية يوم الاثنين المقبل، حيث سترفع الحكومة أيضا قيود السفر المحلية التي تم فرضها على مستوى البلاد منذ أوائل أبريل.

وقالت الحكومة إن المساحات في الهواء الطلق للحانات والمطاعم، وكذلك بعض الأماكن التجارية والثقافية، قد يسمح بإعادة فتحها اعتبارا من منتصف مايو إذا أدت القيود إلى إبطاء انتشار الفيروس بشكل كاف.

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