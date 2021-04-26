لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

إقصاء “سينوفارم”.. هذه أنواع اللقاحات التي تخول لأصحابها دخول أوروبا

2021-04-26 / 1:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن السياح الذين تم تطعيمهم ضد فيروس “كورونا” بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية سيتمكنون من دخول دول الاتحاد.

وأوضحت فون دير لاين لصحيفة “نيويورك تايمز”: “هناك شيء واحد واضح: جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل دون قيد أو شرط كل أولئك الذين تم تطعيمهم بالأدوية المعتمدة من EMA”.

ولم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية بالضبط متى يمكن استئناف الرحلات وتفاصيل أخرى.

و يشير المنشور إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وبشكل إفرادي قد تظل تحتفظ بالحق في فرض قيود أكثر صرامة. على وجه الخصوص، قد لا تسمح بعض الدول لمواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي بزيارة الاتحاد أو قد تفرض الحجر الصحي حتى للأشخاص الذين يحملون شهادات التطعيم.

وحتى الآن، تم السماح بأربعة لقاحات ضد فيروس كورونا في سوق الاتحاد الأوروبي: Pfizer / BioNTech Moderna ،AstraZeneca وJohnson& Johnson، فيما يخضع اللقاح الروسي “سبوتنيك V” لإجراءات مراجعة تدريجية منذ 4 مارس في وكالة الأدوية الأوروبية EMA، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية.

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تعليق واحد

  1. المشكل أن شهادات التلقيح لا تتضمن أنواع اللقاحات التي تم بها تطعيم المعنيين بالأمر، فقط الاشارة الى استكمال عملية التلقيح

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