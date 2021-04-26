لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

إقصاء “سينوفارم”.. هذه أنواع اللقاحات التي تخول لأصحابها دخول أوروبا

2021-04-26 / 1:39 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن السياح الذين تم تطعيمهم ضد فيروس “كورونا” بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية سيتمكنون من دخول دول الاتحاد.

وأوضحت فون دير لاين لصحيفة “نيويورك تايمز”: “هناك شيء واحد واضح: جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل دون قيد أو شرط كل أولئك الذين تم تطعيمهم بالأدوية المعتمدة من EMA”.

ولم تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية بالضبط متى يمكن استئناف الرحلات وتفاصيل أخرى.

و يشير المنشور إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وبشكل إفرادي قد تظل تحتفظ بالحق في فرض قيود أكثر صرامة. على وجه الخصوص، قد لا تسمح بعض الدول لمواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي بزيارة الاتحاد أو قد تفرض الحجر الصحي حتى للأشخاص الذين يحملون شهادات التطعيم.

وحتى الآن، تم السماح بأربعة لقاحات ضد فيروس كورونا في سوق الاتحاد الأوروبي: Pfizer / BioNTech Moderna ،AstraZeneca وJohnson& Johnson، فيما يخضع اللقاح الروسي “سبوتنيك V” لإجراءات مراجعة تدريجية منذ 4 مارس في وكالة الأدوية الأوروبية EMA، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تعيد فتح المدارس و دور الحضانة

فرنسا تعيد فتح المدارس و دور الحضانة

2021-04-26 / 2:09 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

2021-04-26 / 12:07 مساءً
Photo of بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع السعودية

بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع…

2021-04-26 / 11:46 صباحًا
Photo of السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10 أيام برمضان

السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10…

2021-04-26 / 10:34 صباحًا
Photo of فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات كورونا

فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات…

2021-04-26 / 9:58 صباحًا
Photo of موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

2021-04-25 / 11:14 مساءً
Photo of وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في باريس

وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في…

2021-04-25 / 8:07 مساءً
Photo of احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

2021-04-25 / 6:31 مساءً
Photo of قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

2021-04-25 / 4:39 مساءً
Photo of اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

2021-04-25 / 2:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق