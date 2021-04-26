المعبر الحدودي الكركرات

ضمنها تعيين رئيس جديد لمفوضية الكراكرات.. تعيينات جديدة بالأمن

2021-04-26 / 1:24 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن العمومي والتقنين وشرطة الحدود، والتي شملت عدد من البنيات والمصالح اللاممركزة بولايتي أمن العيون وفاس وكذا الأمن الجهوي بمدينة الداخلة.

وحسب مصدر أمني، فعلى مستوى مصالح الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية للملكة، شملت هذه التعيينات وضع إطار أمني على رأس المفوضية الجديدة الخاصة بالمعبر الحدودي الكركارات، التي تم إحداثها مؤخرا في إطار الهيكلة الجديدة لمصالح الأمن الجهوي لمدينة الداخلة، فضلا عن تدعيم مجموعتي المحافظة على النظام بكل من مدينتي العيون والداخلة، إذ تم تعيين رؤساء جدد على رأس فرق المحافظة على النظام التابعة لهذه المجموعات.

كما همت التعيينات الجديدة، والتي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، اثنين من مناصب المسؤولية بولاية أمن فاس، شملت تعيين رئيس جديد للفرقة الولائية للتقنين التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، وكذا رئيس ملحقة للمصلحة الإدارية الولائية بمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بنفس المدينة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير بنيات تنظيمية متطورة ومصالح أمنية جديدة من شأنها تجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين بكافة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، لاسيما تلك العاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة على وجه الخصوص، مع تدعيم هذه المصالح بالكفاءات المهنية والموارد البشرية القادرة على مواكبة ورفع التحديات الأمنية التي يطرحها ورش التنمية الشاملة بهذه الأقاليم.

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تعليق واحد

  1. طنجة طنجة طنجة ملي مشا اوخويا الله يرحمو لم نجد ميؤول في المستوى يجب احالة مجموعة من المسؤولين والي الامن و نائبه و رءيس منطقة بني مطادة و رؤساء الدواءر الظام و العشواءية في التسيير المعاقبون هم من يتولون المناصب يا حموشي

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