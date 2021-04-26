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بوطيب: “إجراءات رمضان” اتخذت تجنبا لإعادة سيناريو “عيد الأضحى”

2021-04-26 / 1:01 مساءً
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لبنى أبروك - هبة بريس

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على أن الإجراءات “المشددة” التي اتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان، جاءت تفاديا لإعادة سيناريو عيد الأضحى.

وذكر بوطيب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أنه رغم منع التنقل بين المدن خلال عطلة عيد الأضحى، فقد عرفت الحالة الوبائية ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات بالفيروس والذي وصل إلى تسجيل 6000 حالة مؤكدة في اليوم.

وأضاف الوزير، أن السلطات العمومية تعيبصعوبة وقع هذه القرارات على المواطنين، لكن البلاد تراهن على حماية أرواح المواطنين قبل الاقتصاد الذي تضرر بفعل الجائحة.

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