حالة الطوارئ الصحية بالمملكة
صورة تعبيرية

منذ يوليوز.. توقيف أزيد من مليون و500 الف شخص خرقوا التدابير الاحترازية

2021-04-26 / 12:43 مساءً
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لبنى أبروك - هبة بريس

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت خلال الفترة الممتدة مابين 25 يوليوز 2020 الى 22 ابريل 2021 بتوقيف مليون و530 الف شخص، أي بمعدل ازيد من 5700 شخص في اليوم، مشيرا الى أنه قد تم تقديم 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة، أي ما يعادل 18% من مجموع الموقوفين.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الموقوفين خرقوا التدابير الاحترازية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها عدم ارتداء الكمامة وخرق حظر التجول الليلي والتنقل بين المدن.

وشدد بوطيب، على أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الاعلان عنها منذ 20 مارس 2020، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس كزرونا، ما دفع الحكومة الى تجديد العمل بها منذ ذاك الحين، لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ الإجراءات التي تمليها الوضعية الوبائية بالبلاد.

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