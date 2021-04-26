بوطيب: إجراءات كورونا ليست اختيارات عشوائية أو استنساخ من دول أخرى

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على جميع الإجراءات و القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمملكة، ليست وليدة اختيارات عشوائية أو رغبات اعتباطية أو استنساخ من الدول الاخرى، والتي تحاول بعض الاطراف ايهام الرأي العام بذلك.

وشدد بوطيب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين، على أن القرارات المتخذة بنيت على خلاصات علمية لواقعنا المحلي تولى إنجازها كفاءات وطنية في عدد من الميادين.

وأضاف الوزير، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة تتمحور حول حماية صحة المواطنين والمواطنات والتي تبقى فوق كل اعتبار، مشيرا الى أن المجتمع العلمي لا يزاليعرف بدقة عواقب الاصابة بالفيروس ومآل تطوره .

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