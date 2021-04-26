نور الدين بوطيب

بوطيب: إجراءات كورونا ليست اختيارات عشوائية أو استنساخ من دول أخرى

2021-04-26 / 12:31 مساءً
0
لبنى أبروك - هبة بريس

أكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على جميع الإجراءات و القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمملكة، ليست وليدة اختيارات عشوائية أو رغبات اعتباطية أو استنساخ من الدول الاخرى، والتي تحاول بعض الاطراف ايهام الرأي العام بذلك.

وشدد بوطيب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين، على أن القرارات المتخذة بنيت على خلاصات علمية لواقعنا المحلي تولى إنجازها كفاءات وطنية في عدد من الميادين.

وأضاف الوزير، أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة تتمحور حول حماية صحة المواطنين والمواطنات والتي تبقى فوق كل اعتبار، مشيرا الى أن المجتمع العلمي لا يزاليعرف بدقة عواقب الاصابة بالفيروس ومآل تطوره .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء

نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية اليوم الاثنين وغدا…

2021-04-26 / 11:31 صباحًا
Photo of المغرب يتوصل بجرعات جديدة من لقاح “سينوفارم”

المغرب يتوصل بجرعات جديدة من لقاح “سينوفارم”

2021-04-26 / 11:27 صباحًا
Photo of توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل المواطنين ما بين 55 و60 سنة

توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل المواطنين ما بين 55…

2021-04-26 / 10:16 صباحًا
Photo of القناة الثانية تشجع على خرق قانون السير

القناة الثانية تشجع على خرق قانون السير

2021-04-26 / 9:45 صباحًا
Photo of طقس الإثنين.. أمطار ورعد بعدد من المناطق المغربية

طقس الإثنين.. أمطار ورعد بعدد من المناطق المغربية

2021-04-26 / 8:30 صباحًا
Photo of بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا مند أزيد من سنة

بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا…

2021-04-26 / 1:25 صباحًا
Photo of أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد في برامجه وفشل في ذلك

أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد…

2021-04-25 / 10:50 مساءً
Photo of الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

2021-04-25 / 10:29 مساءً
Photo of سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

2021-04-25 / 9:58 مساءً
Photo of حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية مزورة

حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية…

2021-04-25 / 9:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق