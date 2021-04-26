توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح لتشمل المواطنين ما بين 55 و60 سنة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد-19 لتشمل المواطنين البالغين ما بين 55 و60 سنة، بتداء من غد الثلاثاء 27 أبريل 2021.

وأهابت الوزارة في بلاغ لها بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

وشددت على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة ببلادنا.

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