صورة تعبيرية

فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات كورونا

2021-04-26 / 9:58 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

تبدأ الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض في إيطاليا، اليوم الاثنين، فتحا جزئيا، في حين يعرض رئيس الوزراء، ماريو دراغي، في البرلمان، خطته لإنعاش الاقتصاد.

ويأتي ذلك في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد ما بعد أشهر من التناوب بين الإغلاق الصارم وإعادة الفتح المحدودة، حيث سيسمح للحانات والمطاعم في الغالبية الكبرى من المناطق العشرين التي انتقلت إلى اللون الأصفر الذي يرمز إلى أدنى مستوى من الخطورة على صعيد وباء فيروس كورونا، بإعادة فتح شرفاتها بما في ذلك في المساء، لأول مرة منذ ستة أشهر، ولو أن حظر التجول لا يزال ساريا اعتبارا من الساعة الـ10 مساء (بتوقيت غرينيتش)، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأعرب مدير الصالة في مطعم “باكانو” في فرنسا عن فرحته، وقال لـ”فرانس برس”: “إنها بداية عودة إلى الحياة الطبيعية، تسمح لنا بتنفس الصعداء”.

تجدر الإشارة إلى أنه بات بوسع دور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية استقبال الجمهور بسعة 50% من قدراتها الاستيعابية، على أن يأتي دور أحواض السباحة والمراكز الرياضية ومدن الملاهي بحلول الأول يوليو القادم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

2021-04-26 / 12:07 مساءً
Photo of بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع السعودية

بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع…

2021-04-26 / 11:46 صباحًا
Photo of السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10 أيام برمضان

السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10…

2021-04-26 / 10:34 صباحًا
Photo of موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

2021-04-25 / 11:14 مساءً
Photo of وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في باريس

وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في…

2021-04-25 / 8:07 مساءً
Photo of احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

2021-04-25 / 6:31 مساءً
Photo of قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

2021-04-25 / 4:39 مساءً
Photo of اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

2021-04-25 / 2:05 مساءً
Photo of غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

2021-04-25 / 1:59 مساءً
Photo of أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

2021-04-25 / 1:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق