فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات كورونا

هبة بريس - وكالات

تبدأ الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض في إيطاليا، اليوم الاثنين، فتحا جزئيا، في حين يعرض رئيس الوزراء، ماريو دراغي، في البرلمان، خطته لإنعاش الاقتصاد.

ويأتي ذلك في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد ما بعد أشهر من التناوب بين الإغلاق الصارم وإعادة الفتح المحدودة، حيث سيسمح للحانات والمطاعم في الغالبية الكبرى من المناطق العشرين التي انتقلت إلى اللون الأصفر الذي يرمز إلى أدنى مستوى من الخطورة على صعيد وباء فيروس كورونا، بإعادة فتح شرفاتها بما في ذلك في المساء، لأول مرة منذ ستة أشهر، ولو أن حظر التجول لا يزال ساريا اعتبارا من الساعة الـ10 مساء (بتوقيت غرينيتش)، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأعرب مدير الصالة في مطعم “باكانو” في فرنسا عن فرحته، وقال لـ”فرانس برس”: “إنها بداية عودة إلى الحياة الطبيعية، تسمح لنا بتنفس الصعداء”.

تجدر الإشارة إلى أنه بات بوسع دور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية استقبال الجمهور بسعة 50% من قدراتها الاستيعابية، على أن يأتي دور أحواض السباحة والمراكز الرياضية ومدن الملاهي بحلول الأول يوليو القادم.

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