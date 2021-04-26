القناة الثانية تشجع على خرق قانون السير

هبة بريس - الرباط

أثارت القناة الثانية “دوزيم” سخط وغضب عدد من متابعي حلقات برنامج “فين غادي بيا” لتشجيعها على خرق قانون السير وعدم احترام المدونة.

البرنامج الذي تتمحور فكرته حول مسابقة، حيث يقوم سائق طاكسي بطرح مجموعة من الأسئلة على ركابه، تعمد مقدموه طيلة الحلقات عدم وضع حزام السلامة.

واعترفت القناة في شريط مكتوب يمر أسفل البرنامج كل حلقة، بخرق قانون السير عبر عدم وضع حزام السلامة، مبررة الأمر ب”ظروف التصوير”.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم بسبب تجاوز هذه القناة التي يتابعها عدد من المغاربة، ومن واجبها إعطاء النموذج في احترام القوانين.

وقال أحد النشطاء: “الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو، ما معنى أن قناة وطنية تشجع على خرق القانون بهاذ الطريقة، خاص الجهات المختصة تتدخل”.

وأضاف آخر: “ملك البلاد يضع حزام السلامة دائما عند ركوب السيارة وهادشي شفناه فصور وفيديوهات، والقناة الثانية كتخرق القانون لأجل برنامج تافه.. يجب وضع حد لهذه التجاوزات”.

وطالب النشطاء، الجهات المعنية بالتدخل وتسجيل مخالفات للقناة على خرقها للقانون شأنها شأن باقي المواطنين ولتكون عبرة في ضرورة احترام القوانين

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