احتجزت ابنها على مدى 28 عاما داخل هذه الشفة
احتجزت ابنها على مدى 28 عاما داخل هذه الشفة

احتجزت ابنها 28 عاماً داخل شقة.. والقضاء يُعلن “المفاجأة”

2021-04-26 / 12:12 مساءً
0
وكالات

أعلن القضاء السويدي، إسقاط الملاحقات ضد امرأة سبعينية كان اشتُبِهَ في أنها احتجزت ابنها مدى 28 عاما، بعدما تبيّن للنيابة العامة أن احتجازه لم يكن خلافاً لإرادته.

وقالت المدعية العامة المولجة التحقيق في القضية، إيمّا أولسون: “لم نجد أي عنصر يشير إلى أنه احتُجِزَ وقُيِّدَ أو مُنِع جسدياً من مغادرة المكان الذي كان فيه”.

واضافت أولسون أن “الرجل نفسه أكّد أنه كان يملك قرار مغادرة الشقة”، مشيرة إلى أن شهوداً أفادوا بأنهم رأوه خارجاً في بعض الأحيان.

وكانت الشرطة السويدية أوقفت، المرأة التي كانت تعيش مع نجلها (41 عاما) في شقة بالضاحية الجنوبية لستوكهولم، “بشبهة حجز الحرية غير القانوني والتسبب بإصابات جسدية” له.

إلا أنه أفرج عنها، بعدما رأت النيابة العامة أن الشبهات في حقها “ضعيفة”.

وكانت شقيقة الرجل، التي لم تره منذ 20 عاما، هي التي اكتشفت وضعه في الشقة، التي أفيد بأن أكوام النفايات كانت متراكمة في داخلها.

وأكدت المرأة أن الأم جعلت شقيقها يترك المدرسة وهو في الثانية عشرة وعزلته عن العالم الخارجي طوال 28 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل كان مصاباً بجروح ملتهبة، ويعاني سوء التغذية، وبات شبه فاقد للأسنان.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الفحوص الطبية لم تظهر أيضاً أي أثر لتعرضه للعنف. وأوضحت أولسون أن “الجروح هي بسبب مرض وقد التهبت”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلحفاة تطير في الهواء.. وتصيب أميركية بجروح

سلحفاة تطير في الهواء.. وتصيب أميركية بجروح

2021-04-26 / 11:06 صباحًا
Photo of سيدة تستولي على 500 مليون جنيه بطريقة “ماكرة”

سيدة تستولي على 500 مليون جنيه بطريقة “ماكرة”

2021-04-22 / 2:12 مساءً
Photo of فيديو.. رد “صاعق” من موظفة بعدما تحرش بها مديرها

فيديو.. رد “صاعق” من موظفة بعدما تحرش بها مديرها

2021-04-22 / 11:30 صباحًا
Photo of فيديو.. صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا

فيديو.. صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا

2021-04-22 / 10:02 صباحًا
Photo of أخفت جثة أمها في الثلاجة لـ 10 سنوات والصدفة فضحتها

أخفت جثة أمها في الثلاجة لـ 10 سنوات والصدفة…

2021-04-17 / 1:13 مساءً
Photo of يتهرب من العمل بحيلة “غريبة”.. والشرطة تكشفُ الحقيقة

يتهرب من العمل بحيلة “غريبة”.. والشرطة تكشفُ الحقيقة

2021-04-17 / 12:12 مساءً
Photo of بطريقة غير متوقعة.. حادث سير يكشف “المستور” !

بطريقة غير متوقعة.. حادث سير يكشف “المستور” !

2021-04-17 / 11:15 صباحًا
Photo of مأساة.. عاشت 40 عاما قبل أن تعرف حقيقتها

مأساة.. عاشت 40 عاما قبل أن تعرف حقيقتها

2021-04-17 / 10:26 صباحًا
Photo of شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

2021-04-16 / 4:48 مساءً
Photo of بعد مواجهة “بطولية” مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

بعد مواجهة “بطولية” مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

2021-04-16 / 2:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق