دعوى جديدة ضد رمضان بسبب إسماعيل ياسين.. والفنان يوضح
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دعوى جديدة ضد رمضان بسبب إسماعيل ياسين.. والفنان يوضح

2021-04-26 / 8:45 صباحًا
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هبة بريس ـ متابعة

ما زال الفنان المصري محمد رمضان يواجه الأزمات الواحدة تلو الأخرى، فبعد أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي أمس بعد نزاع قضائي، أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقدم أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية ضد الممثل المثير للجدل.

وجاءت شكوى أسرة الفنان الراحل بسبب مشهد في حلقة أمس السبت من مسلسل “موسى” حيث ظهر فيه شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، ويدور بينه وبين الفنان رمضان حوار اعتبرته الأسرة لا يليق بالفنان الراحل، ولذلك تقدموا بشكوى رسمية في نقابة المهن التمثيلية ضد محمد رمضان، مطالبة بالحصول على حق إسماعيل ياسين الأدبي وتقديم اعتذار رسمي.

محمد رمضان يوضح

كما أضافت الأسرة أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها محمد رمضان الفنان الراحل، حيث كان قد انتقد في إحدى مقابلاته الإعلامية أفلام الفنان المصري الشهير، التي تتناول الجيش، وقال إنها أساءت للجيش المصري.

في المقابل، نشر تدوينة على صفحته الشخصية على “فيسبوك” قال فيها: شخصية موسى في أول يوم عمل له في وسط القاهرة عام 1946، وبسبب جهله بالسينما والفنانين أنقذه ذلك من عملية نصب من شخص يستغل تقارب الشبه بينه وبين الفنان إسماعيل ياسين، في إشارة إلى أنه لم يقصد الفنان الراحل وإنما يقصد شبيهه.

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