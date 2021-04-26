بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا مند أزيد من سنة

هبة بريس ـ الرباط

أكد أبناء المعتقل باسبانيا على خلفية اتهامه بقتل أخيه وعائلته فبراير الماضي بمدينة سلا، أكدوا أن أباهم لا تربطه أي علاقة بهاته الجريمة من خلال فيديو تم تصويره بالقرب من إحدى مفوضيات الشرطة باسبانيا.

وزعم أبناء المعتقل، أن أباهم كان وقت الجريمة يتواجد بالديار الاسبانية، حيث أكد أحد أبنائه أنه كان يعمل معه في نفس المكان وأنه لم يغادر اسبانيا طيلة مدة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الإبن أن الشرطة الاسبانية، وفور توصلها بالطلب المغربي بترحيل المتهم، عاملته بشكل قاسي وقامت بتصويره ونشر صوره بالجرائد المحلية الاسبانية، دون التأكد من براءته أو إدانته.

من جهتها طالبت ابنة المتهم المدير العام للأمن الوطني بالتدخل للتأكد من إدانة والدها أو براءته، مستدلة بجواز سفر بحوزتهم، يؤكدون أن أباهم لم يغادر اسبانيا وقت الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سلا، فبراير الماضي، عاشت على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها ستة أشخاص من عائلة واحدة،بعد إقدام أحدهم على دبحهم كلهم ومن بينهم رضيع، و أنهى جريمته بإضرام النار بالمنزل.

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