موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”
الصورة من الارشيف

موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

2021-04-25 / 11:14 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت موسكو، اليوم الأحد، عن قرب نشرها لقائمة “الدول غير الصديقة”.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، بأن قائمة “الدول غير الصديقة”، التي سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية، يجري تشكيلها حاليا.

وقالت “يتم إعداد هذا الأمر الحكومي بشكل مشترك بين الإدارات… وبدأت القصة بأكملها بجولة جديدة من الإجراءات غير الودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرض عقوبات جديدة ضد بلدنا وطرد آخر للدبلوماسيين الروس دون سبب”.

وأضافت زاخاروفا أن “الولايات المتحدة الأمريكية تظهر، بالطبع، في القائمة، وبقية الدول ستكتشف أسماءها، عند نشر المرسوم الحكومي”، مسجلة أن قائمة “الدول غير الصديقة” تم تشكيلها “للرد على السلوك العدواني للغرب”.

وأعربت زاخاروفا عن ثقتها في أن “هذا المرسوم والنظام المستقبلي، اللذين يتم العمل عليهما الآن، سيقدمان على أنهما أعمال عدوانية لبلدنا، وهذا غير صحيح”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما تقيد روسيا بموجبه السماح للبعثات الدبلوماسية لـ “الدول غير الصديقة” بتوظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية.

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