الشرقاوي: مع اقتراب الموعد الانتخابي صار مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات
الصورة تعبيرية

الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

2021-04-25 / 10:29 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إنه مع اقتراب الموعد الانتخابي صار مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات منه إلى فضاء لمناقشة القضايا العامة والتجاوب مع الطلب الاجتماعي بمعطيات وأرقام وأهداف وأجندة زمنية.

وأضاف الشرقاوي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أنه “وفي ظل هذا الواقع فقد ترك الميدان للشعبوية والشعبويين لتفعل ما تشاء كيفما تشاء وليحول روادها المجال العمومي إلى مساحة للمزايدات السياسية والخطابات العاطفية التي تتغذى من الاتجار السياسي في مآسي الناس، وتخوين المنافسين، وافتعال أعداء وهميين لخوض معارك دانكشوتية للهروب من أسئلة أين العرض السياسي؟ أين البرنامج؟ أين الحل للخروج من النفق؟”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد في برامجه وفشل في ذلك

أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد…

2021-04-25 / 10:50 مساءً
Photo of سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

2021-04-25 / 9:58 مساءً
Photo of حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية مزورة

حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية…

2021-04-25 / 9:25 مساءً
Photo of عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون سبتة المحتلة سباحة

عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون…

2021-04-25 / 9:07 مساءً
Photo of مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر منذ شهرين

مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر…

2021-04-25 / 8:59 مساءً
Photo of بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت للإختراق

بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت…

2021-04-25 / 8:43 مساءً
Photo of عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما

عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما

2021-04-25 / 8:21 مساءً
Photo of أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير فيلم

أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير…

2021-04-25 / 6:45 مساءً
Photo of مركز يدعو إلى تجسيد التضامن الدولي في مواجهة الأزمة الصحية بإفريقيا

مركز يدعو إلى تجسيد التضامن الدولي في مواجهة الأزمة…

2021-04-25 / 5:56 مساءً
Photo of العثماني: بسبب التدبير الجيد لجائحة كورونا جنبنا بلادنا الأسوأ

العثماني: بسبب التدبير الجيد لجائحة كورونا جنبنا بلادنا الأسوأ

2021-04-25 / 5:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق