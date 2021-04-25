الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

هبة بريس ـ الرباط

قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إنه مع اقتراب الموعد الانتخابي صار مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات منه إلى فضاء لمناقشة القضايا العامة والتجاوب مع الطلب الاجتماعي بمعطيات وأرقام وأهداف وأجندة زمنية.

وأضاف الشرقاوي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أنه “وفي ظل هذا الواقع فقد ترك الميدان للشعبوية والشعبويين لتفعل ما تشاء كيفما تشاء وليحول روادها المجال العمومي إلى مساحة للمزايدات السياسية والخطابات العاطفية التي تتغذى من الاتجار السياسي في مآسي الناس، وتخوين المنافسين، وافتعال أعداء وهميين لخوض معارك دانكشوتية للهروب من أسئلة أين العرض السياسي؟ أين البرنامج؟ أين الحل للخروج من النفق؟”.

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