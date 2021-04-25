سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

هبة بريس ـ الرباط

عبر حزب “العدالة والتنمية” في بلاغ له عن إدانته “الاعتداءات على المقدسيين عند باب العمود وبمناطق متفرقة من القدس المحتلة”، مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

بلاغ الامانة العامة للحزب اثار ردود فعل ساخرة من ازدواجية الخطاب في التعامل مع القضية الفلسطينية ، حيث ذكر نشطاء الفايسبوك بتوقيع العثماني لإتفاق التطييع مع الكيان الغاشم

وقال نشطاء الفايسبوك ان حزب العدالة والتنمية يمارس استغلال القضية الفلسطينية لغايات سياسية لا أقل ولا أكثر

وأعرب حزب “العدالة والتنمية” ورابطة “علماء المغرب العربي”، الأحد، عن إدانتهما الاعتداءات الإسرائيلية بمدينة القدس وتضامنهما مع الفلسطينيين.

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