حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية مزورة

هبة بريس - أشعبان لحبيب

أدان الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني، إستضافة الجارة إسبانيا لمجرم الحرب إبراهيم غالي، القائد العام لمليشيات “البوليساريو”، وذلك في سلوك متناقض تماما مع ما يقتضيه التعاون بين البلدين، وحسن الجوار و مع الأعراف الدولية خاصة أن الإرهابي غالي، مرفوعة ضده مجموعة من الشكايات وكذا عرائض أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ارتكابه جرائم حرب في مخيمات الدل والعار، و انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان بإسبانيا.

وأضاف السموني في تصريح ل هبة بريس، أن إسبانيا ارتكبت خطأ فادحا أمام المجتمع الدولي، عندما استقبلت إرهابي بهوية مزورة، وعدم إخبار السلطات المغربية بذلك في تحد للعلاقات بين البلدين، التي ينبغي أن تكون مبنية على التعاون و الصدق و الشفافية.

و أكد المتحدث في تصريحه، أن السلطات الإسبانية تتحمل مسؤولية قانونية و دولية ، خاصة عندما إستضافت شخص متهم بارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، و لم تقم بإعمال مسطرة الإحالة على القضاء في حقه أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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