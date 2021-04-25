عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون سبتة المحتلة سباحة

هبة بريس- مكتب طنجة

أفادت وسائل اعلام داخل سبتة المحتلة، أن مابين 20 و30 مهاجرا مغربيا تمكنوا من الوصول سباحة الى الثغر السليب، اليوم الأحد مايشكل عودة قوية لهذه الظاهرة.

وبحسب المصادر ذاتها فان مجموعتين مكونتين من حوالي 30 مهاجرا مغربيا تمكنوا من الوصول اليوم الاحد سباحة الى شاطئ سبتة المحتلة ، حيث تدخلت عناصر من الصليب الأحمر وفرق الإنقاذ والحرس المدني بالتدخل لإخراجهم من المياه.

وقد جرى نقل المهاجرين الى مركز إيواء في المدينة المحتلة؛ حيث تلقوا الفحوصات الطبية والرعاية الصحية اللازمة؛ قبل احالتهم على السلطات المختصة لاتخاذ المتعين في أمرهم.

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