عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما
الصحافيين والريسوني

عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما

2021-04-25 / 8:21 مساءً
1
هبة بريس

عبّرت عائلتا الصحافيين المغربيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، أمس السبت، عن قلقهما من تدهور صحتهما نتيجة إضرابها عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على تواصل حبسهما احتياطيا.

وقالت خلود مختاري زوجة الريسوني إن “حياة سليمان وعمر الراضي في خطر! صحتهما تتدهور يوما بعد آخر”، وأشارت إلى فقدان زوجها 22 كلغ من وزنه “منذ توقيفه (قبل ستة أشهر)، سبعة منها هذا الأسبوع”.

عبّر والدا الراضي الموقوف منذ ثمانية أشهر عن قلقهما من “العواقب الوخيمة” للإضراب على صحة ابنهما، وذلك خلال وقفة تضامنية شارك فيها نحو ثلاثين شخصا في الدار البيضاء.

بدأ الصحافيان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بالإفراج عنهما مؤقتا، بعد أن رفض القضاء ذلك أكثر من مرة.

ووأرجأ القضاء محاكمة الراضي بداية مارس إلى 27 ابريل. فيما حدد موعد جلسة محاكمة الريسوني المقبلة في 18 ماي بعد تأجيلها ثلاث مرات.

يواصل الصحافيان نفي التهم الموجهة إليهما، ويؤكد داعموهما أنهما يتعرضان ل”محاكمة سياسية”.

وقدمت مجموعة من نواب حزب “العدالة والتنمية” قبل أيام سؤالا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الملف “قصد التدخل العاجل لمعاجلة مطالب الصحافيين المرتبطة بظروف الاعتقال وفق ما يكفله القانون وإنقاذا لحياتهما وحرصا على سلامتهما”.

وردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان قائلة إنها حاولت مرات عديدة اقناعهما بالتراجع عن الإضراب.

وفي ظل رفضهما، أوضحت أنهما يخضعان لمراقبة طبيّة يومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا مند أزيد من سنة

بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا…

2021-04-26 / 1:25 صباحًا
Photo of أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد في برامجه وفشل في ذلك

أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد…

2021-04-25 / 10:50 مساءً
Photo of الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

2021-04-25 / 10:29 مساءً
Photo of سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

2021-04-25 / 9:58 مساءً
Photo of حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية مزورة

حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية…

2021-04-25 / 9:25 مساءً
Photo of عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون سبتة المحتلة سباحة

عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون…

2021-04-25 / 9:07 مساءً
Photo of مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر منذ شهرين

مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر…

2021-04-25 / 8:59 مساءً
Photo of بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت للإختراق

بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت…

2021-04-25 / 8:43 مساءً
Photo of أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير فيلم

أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير…

2021-04-25 / 6:45 مساءً
Photo of مركز يدعو إلى تجسيد التضامن الدولي في مواجهة الأزمة الصحية بإفريقيا

مركز يدعو إلى تجسيد التضامن الدولي في مواجهة الأزمة…

2021-04-25 / 5:56 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق