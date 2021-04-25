الدوري السوبر: تشيفيرين يفرض عقوبات بحق “جميع الأندية المنشقة”

هبة بريس ـ رياضة

جدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” السلوفيني ألكسندر تشيفيرين التأكيد ، اليوم الأحد، على فرض عقوبات على الأندية الـ 12 المنشقة بعد محاولتها إنشاء الدوري السوبر الأوروبي، قبل أن يفشل المشروع بعد 48 ساعة من كشف النقاب عنه.

وقال رئيس الاتحاد القاري للعبة في حديث خاص لصحيفة “مايل أون صنداي” البريطانية “يجب على الجميع تحمل عواقب ما فعله، ولا يمكننا أن نتظاهر بأنه لم يحدث أي شيء”.

وتابع “بالنسبة لي، هناك فارق كبير بين الأندية الانكليزية والستة الأخرى. انسحبت في البداية، واعترفت بالخطأ. يتطلب الأمر شخصية كبيرة من أجل القول +لقد أخطأت+”.

ورغم كلمات تشيفيرين المشجعة، إلاّ أن الأندية الانجليزية لن تفلت من العقاب، ولكنها لن تكون بشدة العقوبات التي ستطال الأندية الأخرى، في حين رفض السلوفيني تحديد نطاق العقوبات المحتملة.

و استطرد قائلا من دون ازالة الشكوك “سنضع الجميع أمام مسؤولياتهم (…) هل ستكون (العقوبات) تأديبية؟ هل ستكون بقرار من اللجنة التنفيذية؟ سنرى. من الباكر القول”.

وكانت ستة أندية انجليزية وثلاثة اسبانية ومثلها إيطالية من بين الأغنى في القارة الأوروبية، أطلقت مشروع مسابقة جديدة شبه مغلقة تعتمد على نظام مشاركة 15 نادياً من أصل 20 في كل عام.

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