العثماني: تعديل القاسم الانتخابي أمر غير ديمقراطي وإلغاء العتبة ضربة قاصمة للانتخابات
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العثماني ..الغاء العتبة ضربة قاصمة للإنتخابات الجماعية

2021-04-25 / 5:40 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اوضح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له خلال لقاء مع الكتاب الجهويين والاقليميين لحزب العدالة والتنمية، عشية يوم الأحد 25 أبريل الجاري أن إلغاء العتبة على مستوى الانتخابات الجماعية، يعد ضربة قاصمة لتدبير الانتخابات الجماعية المقبلة.

واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ان التعديلات الأخيرة التي همت القوانين الانتخابية ضارة بالديمقراطية المغربية، والمسلسل الانتخابي، متأسفا لعدم وفاء بعض الأحزاب بما ورد في مذكراتها الانتخابية، معتبرا أن تلك الأحزاب لو أوفت بما في تلك المذكرات لما وقعنا في هذه الكارثة.

وشدد المتحدث أن الانتخابات بالنسبة له هي أداة ووسيلة للإصلاح، مؤكدا أن الحزب سيبقى يدافع من أجل تطوير المسلسل الديمقراطي في بلادنا، وأن تكون الانتخابات أكثر شفافية وديمقراطية ونزاهة، وأن تعبر بشكل حقيقي عن إرادة المواطنين.

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