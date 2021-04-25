العثماني: بسبب التدبير الجيد لجائحة كورونا جنبنا بلادنا الأسوأ

هبة بريس ـ الرباط

قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه بسبب التدبير الجيد لبلادنا بمختلف المتدخلين استطعنا التحكم في هذا الوباء وتجنب الأسوء، مضيفا “الحمد لله إلى الحد الساعة نتحكم في الوباء سواء في عدد الحالات الخطيرة التي تصل الى الإنعاش أو في عدد الوفيات”.

وقال العثماني، الذي كان يتحدث في لقاء مع الكتاب الجهويين والاقليميين للحزب، عشية يوم الأحد 25 أبريل الجاري، إن عددا من المواطنين والجمعيات المهنية والمدنية وأحزاب سياسية يتصلون بي يوميا بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال شهر رمضان، “ولكن كما قال أحد العلماء يجب أن نتجنب مزيدا من الأرواح من بين المواطنين والمواطنات”، مستشهدا ببعض الدول التي تشهد ارتفاعا صاروخيا في عدد الحالات التي أغلبها تصل الى الإنعاش.

وأبرز الأمين العام لحزب “المصباح”، أن ما يجري في الدول المجاورة من ارتفاع في عدد الإصابات يبين صوابية القرار التي اتخذته الحكومة، لأن هذا الارتفاع في الإصابات سببه أن هذه الدول لم تتخذ الإجراءات اللازمة في وقتها.

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