لعثماني : دخول " غالي" بجواز سفر مزور الى إسبانيا " فضيحة كبيرة"
الصورة من الأرشيف

العثماني : دخول ” غالي” بجواز سفر مزور الى إسبانيا ” فضيحة كبيرة”

2021-04-25 / 5:24 مساءً
2
عبد اللطيف بركة ـ هبة بريس

عبر رئيس الحكومة ” سعد الدين العثماني” والامين العام لحزب العدالة والتنمية، عن آسفه من التطورات الاخيرة التي وصفها ب ” المقلقلة” بخصوص إستقبال الجارة اسبانيا لزعيم ” البوليساريو” فوق أراضيها، بإستعمال أسم مستعار وجواز سفر مزور ب ” الفضيحة الكبيرة ” .

العثماني الذي كان يتحدث في لقاء جمعه عن بعد في كلمة موجهة للكتاب الجهويين و الاقليميين للبيجيدي، إعتبر أن ما وقع مؤسف وان الخارجية المغربية قد عبرت عن موقفها من التطورات الاخيرة بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو واستقباله بجواز مزور وإسم مستعار .

واضاف العثماني، كيف يعقل لشخص يدعي أنه زعيم تنظيم وان له قنصليات ومناديب في الدول، أن لا يتوفر حتى على جواز سفر، بل دخل التراب الاوروبي بإسم مستعار.

وأكد العثماني في لقاءه مع الكتاب الجهويين والاقليمين، بعد زوال اليوم الأحد 25 أبريل الجاري، أن المغاربة موقفهم تابث من قضيتهم الاولى، داعيا تنظيمات حزب البيجيدي، بضرورة التعبئة وأخد المبادرات بخصوص القضية الوطنية الاولى للمغاربة، لأنه بحسب رأي العثماني أن المنتظم الدولي بستمع للشعوب أكثر من الحكومات .

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني ..الغاء العتبة ضربة قاصمة للإنتخابات الجماعية

العثماني ..الغاء العتبة ضربة قاصمة للإنتخابات الجماعية

2021-04-25 / 5:40 مساءً
Photo of الخارجية الإسبانية تنهج ” الحربائية ” في علاقتها مع المغرب

الخارجية الإسبانية تنهج ” الحربائية ” في علاقتها مع…

2021-04-25 / 2:23 مساءً
Photo of أحزاب المعارضة تطالب بإحداث انفراج سياسي ورَجَّــةً إصلاحية كبرى

أحزاب المعارضة تطالب بإحداث انفراج سياسي ورَجَّــةً إصلاحية كبرى

2021-04-25 / 12:29 مساءً
Photo of رسميا..المغرب يأسف لقرار اسبانيا استضافة الإرهابي إبراهيم غالي

رسميا..المغرب يأسف لقرار اسبانيا استضافة الإرهابي إبراهيم غالي

2021-04-25 / 12:08 مساءً
Photo of لأسباب “انسانية”.. المغرب سيفتح حدوده للمهاجرين الأفارقة لدخول اسبانيا !

لأسباب “انسانية”.. المغرب سيفتح حدوده للمهاجرين الأفارقة لدخول اسبانيا…

2021-04-25 / 12:05 صباحًا
Photo of المغرب يستدعي سفير إسبانيا احتجاجا على استقبال زعيم الجبهة الانفصالية

المغرب يستدعي سفير إسبانيا احتجاجا على استقبال زعيم الجبهة…

2021-04-24 / 11:04 مساءً
Photo of مباحثات لتعزيز الاستثمار بين المغرب وأنغولا

مباحثات لتعزيز الاستثمار بين المغرب وأنغولا

2021-04-24 / 9:41 مساءً
Photo of بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني والرميد في بيت النقيب بنعمرو !

بعد واقعة “تعنيفه” .. العثماني والرميد في بيت النقيب…

2021-04-24 / 6:45 مساءً
Photo of مجلة اسبانية : “البوليساريو” لا تحظى عمليا بأي دعم دولي

مجلة اسبانية : “البوليساريو” لا تحظى عمليا بأي دعم…

2021-04-24 / 5:22 مساءً
Photo of إسبانيا: استقبال زعيم البوليساريو للعلاج لن يربك العلاقات مع المغرب

إسبانيا: استقبال زعيم البوليساريو للعلاج لن يربك العلاقات مع…

2021-04-24 / 8:45 صباحًا

‫2 تعليقات

  2. على ما يظهر لم يدخل غالي اسبانيا بجواز مزور ولكن بجواز جزائري صحيح وباسم جديد ودلك باتفاق مسبق بين الجزائر واسبانيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق