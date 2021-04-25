العثماني : دخول ” غالي” بجواز سفر مزور الى إسبانيا ” فضيحة كبيرة”

عبد اللطيف بركة ـ هبة بريس

عبر رئيس الحكومة ” سعد الدين العثماني” والامين العام لحزب العدالة والتنمية، عن آسفه من التطورات الاخيرة التي وصفها ب ” المقلقلة” بخصوص إستقبال الجارة اسبانيا لزعيم ” البوليساريو” فوق أراضيها، بإستعمال أسم مستعار وجواز سفر مزور ب ” الفضيحة الكبيرة ” .

العثماني الذي كان يتحدث في لقاء جمعه عن بعد في كلمة موجهة للكتاب الجهويين و الاقليميين للبيجيدي، إعتبر أن ما وقع مؤسف وان الخارجية المغربية قد عبرت عن موقفها من التطورات الاخيرة بعد استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو واستقباله بجواز مزور وإسم مستعار .

واضاف العثماني، كيف يعقل لشخص يدعي أنه زعيم تنظيم وان له قنصليات ومناديب في الدول، أن لا يتوفر حتى على جواز سفر، بل دخل التراب الاوروبي بإسم مستعار.

وأكد العثماني في لقاءه مع الكتاب الجهويين والاقليمين، بعد زوال اليوم الأحد 25 أبريل الجاري، أن المغاربة موقفهم تابث من قضيتهم الاولى، داعيا تنظيمات حزب البيجيدي، بضرورة التعبئة وأخد المبادرات بخصوص القضية الوطنية الاولى للمغاربة، لأنه بحسب رأي العثماني أن المنتظم الدولي بستمع للشعوب أكثر من الحكومات .

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