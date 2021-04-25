بنك المغرب ..الدرهم شبه مستقر أمام الدولار

هبة بريس ـ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الدولار، وتراجع بنسبة 33ر0 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة من 15 الى 21 أبريل الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 16 أبريل الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية 2ر304 مليار درهم، مقرونة بشبه استقرار من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع ب 6ر2 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 4ر77 مليار درهم، منها 9ر33 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 8ر3 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 5ر1 المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 25,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 21 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 أبريل).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 5ر0 في المائة، ليسجل منذ بداية السنة نسبة 5ر3 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” بـ 2ر2 في المائة، و”التأمينات” بـ 6ر1 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ ” شركات التمويل و الخدمات المالية” بـ3ر1 في المائة.

وختمت مذكرة بنك المغرب بأن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع ب 4ر464 مليون درهم مقابل 9ر273 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 9ر92 مليون درهم مقابل 1ر52 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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