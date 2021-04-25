أكادير : إطلاق سراح " النادل" المتهم بمحاولة اغتصاب " سائحة" بعد تنازلها
الصورة تعبيرية

أكادير : إطلاق سراح ” النادل” المتهم بمحاولة اغتصاب ” سائحة” بعد تنازلها

2021-04-25 / 3:02 مساءً
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن النيابة العامة بأكادير، قد أطلقت سراح ” النادل” الذي سبق أن إتهمته سائحة ” أجنبية” بمحاولة إغتصابها بمنتجع سياحي شمال أكادير قبل ثلاث أيام من الاسبوع الجاري .

وأضافت مصادرنا، أن السائحة وهي من جنسية ” فرنسية” البالغة من العمر 60 سنة، قد قدمت ” تنازل” للنيابة العامة بعدم متابعة ” النادل” ومطالبة بإطلاق سراحه .

وكان ” النادل” المتحدر من مدينة الخميسات فور إعتقاله من طرف مصالح درك تغازوت، قد فاجأ المحقيقين، بكونه هو من تعرض لتحرشات السائحة، وكان رفضه لاغراءاتها قد أسقطه في التهمة بعد أن تقدمت لمصالح الدرك بشكاية انها كانت بصدد تعرضها للاعتقال.

وعلى ما يبدو أن السائحة التي تعرفت على ” النادل ” قد تراجعت عن متابعته، بعد إحساسها بتوريطه في قضية قد يدان بسببها ، رغم تأكيده للمحقيقين انه بريء من نسب اليه من ” السائحة ” فقدمت ” تنازلا” للسلطات وبموجه عانق النادل الحرية من جديد .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا مند أزيد من سنة

بالفيديو ..أبناء المتهم بقتل عائلته: أبونا لم يغادر اسبانيا…

2021-04-26 / 1:25 صباحًا
Photo of أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد في برامجه وفشل في ذلك

أوجار : الـ ” بيجيدي” رفع شعار محاربة الفساد…

2021-04-25 / 10:50 مساءً
Photo of الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

الشرقاوي : مشهدنا السياسي أقرب إلى سيرك للبهلوانيات

2021-04-25 / 10:29 مساءً
Photo of سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

سخرية فيسبوكية عارمة من إدانة البيجيدي لإعتداءات إسرائيل بالقدس

2021-04-25 / 9:58 مساءً
Photo of حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية مزورة

حقوقي يدين استقبال مجرم حرب من قبل إسبانيا بهوية…

2021-04-25 / 9:25 مساءً
Photo of عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون سبتة المحتلة سباحة

عودة قوية للظاهرة… أزيد من 20 مهاجرا مغربيا يصلون…

2021-04-25 / 9:07 مساءً
Photo of مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر منذ شهرين

مريرت : عمال منجميون معتصمون تحت عمق 700 متر…

2021-04-25 / 8:59 مساءً
Photo of بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت للإختراق

بعد نشر صورة مخلة.. منيب تقول إن صفحتها تعرضت…

2021-04-25 / 8:43 مساءً
Photo of عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما

عائلتا الصحافيين الراضي والريسوني قلقتان على صحتهما

2021-04-25 / 8:21 مساءً
Photo of أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير فيلم

أعوان سلطة بالبيضاء يعتدون بالضرب والسب على طاقم تصوير…

2021-04-25 / 6:45 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق