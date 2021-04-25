الرجاء الرياضي يواجه أولمبيك آسفي بـ 4 غيابات وازنة

هبة بريس ـ رياضة

يشكو الرجاء الرياضي من غيابات وازنة قبل مواجهة أولمبيك آسفي، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من البطولة الاحترافية.

ويفتقد الرجاء خلال هذه المباراة لخدمات كل من زكرياء الوردي وعبد الرحيم الشاكير بداعي الإصابة، بينما يغيب محمود بنحليب لأسباب إنضباطية، كما يغيب أسامة سكوحال بسبب مشاركته مع الأمل.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي يحتل المركز الثاني في سبورة ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 22 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل هزيمتين.

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