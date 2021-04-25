.. إعتقال أستاذ بتهمة التحرش الجنسي بـ 5 أطفال
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الرشيدية ..إعتقال أستاذ بتهمة التحرش الجنسي بـ 5 أطفال

2021-04-25 / 2:31 مساءً
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هبة بريس - الرشيدية

أفاد مصدر مطلع لـ “هبة بريس” أنه جرى بعد مغرب يوم أمس السبت 24 أبريل الجاري اعتقال أستاذ للتعليم الابتدائي بقصر تفراوت القديمة بالجماعة الترابية سيدي علي بإقليم الرشيدية، جراء الاشتباه في تحرشه جنسيا ب5 أطفال يتابعون الدراسة بالمدرسة الابتدائية للقصر ذاته .

وأضاف ذات المصدر أنه تم إعتقال الأستاذ “ع.ال” بناء على الشكاية التي تقدم بها آباء وأولياء 12 طفلا لدى الجهات المختصة، والتي يتهمون فيها ذات الأستاذ بالتحرش الجنسي بأطفالهم، بناء على خمس شواهد طبية تثبت ذلك .

وأنه تم وضع الأستاذ “ع.ال” تحت تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بمركز مرزوكة في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة مساء اليوم الاحد 25 ابريل الجاري .

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